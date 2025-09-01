Weigl-Ersatz: Gladbach verkündet Last-Minute-Transfer

Yannik Engelhardt (24) kehrt nach einem Jahr bei Como 1907 schon wieder nach Deutschland zurück. Borussia Mönchengladbach gibt die einjährige Leihe des defensiven Mittelfeldspielers offiziell bekannt.

„Ich habe schon als kleiner Junge davon geträumt, in der Bundesliga zu spielen. Diesen Traum jetzt bei Borussia verwirklichen zu können, freut mich sehr. Borussia ist ein großer Klub mit sehr viel Wucht, einer großen Fanbase und einem tollen Stadion. Die Entscheidung ist mir wirklich leicht gefallen“, gibt Engelhardt zu Protokoll.

„Yannik Engelhardt ist ein Spieler, dessen Entwicklung wir schon sehr lange beobachten. Mit seinem Profil deckt er nahezu alle Positionen in der Defensive ab. Die Möglichkeit, ihn für ein Jahr zu leihen, hat sich kurzfristig ergeben. Es freut uns sehr, dass er sich für Borussia entschieden hat“, ergänzt Borussias Geschäftsführer Sport Roland Virkus.

Weigl-Nachfolger?

Mit der Verpflichtung bereiten sich die Fohlen auf den voraussichtlichen Abgang von Julian Weigl (29) vor, der vor einem Wechsel zu Al Qadsiah steht.

Engelhardt war erst im vergangenen Jahr für acht Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf an den Comer See gekommen. In der vergangenen Saison wurde der frühere deutsche U-Nationalspieler 26 Mal von Cesc Fàbregas eingesetzt, durfte aber nur elfmal von Beginn an ran.