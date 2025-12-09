Menü Suche
30 Stürmer: HSV plant Winter-Angriff

von Dominik Sandler - Quelle: Hamburger Abendblatt
Königsdörffer im Porträt @Maxppp

Der Hamburger SV will im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, haben die Kaderplaner eine Liste von 30 potenziellen neuen Angreifern erstellt, von denen einer verpflichtet werden soll. Nun gehe es darum zu prüfen, welcher Stürmer überhaupt im Winter verfügbar und finanzierbar ist.

Der Aufsichtsrat habe außerdem bereits einen finanziellen Rahmen freigegeben und erwarte einen Offensivneuzugang. Zudem arbeiten die Rothosen weiterhin an einer Verlängerung mit Ransford Königsdörffer (24). Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge finden dahingehend aktuell noch lose Gespräche statt. Wirklich konkret soll es dann in Kürze werden.

