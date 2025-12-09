30 Stürmer: HSV plant Winter-Angriff

Der Hamburger SV will im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, haben die Kaderplaner eine Liste von 30 potenziellen neuen Angreifern erstellt, von denen einer verpflichtet werden soll. Nun gehe es darum zu prüfen, welcher Stürmer überhaupt im Winter verfügbar und finanzierbar ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Aufsichtsrat habe außerdem bereits einen finanziellen Rahmen freigegeben und erwarte einen Offensivneuzugang. Zudem arbeiten die Rothosen weiterhin an einer Verlängerung mit Ransford Königsdörffer (24). Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge finden dahingehend aktuell noch lose Gespräche statt. Wirklich konkret soll es dann in Kürze werden.