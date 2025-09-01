Menü Suche
United verpflichtet Wunschkeeper Lammens

von Aaron Schlütter - Quelle: manutd.com
1 min.
Senne Lammens im Trikot der belgischen U21-Nationalmannschaft @Maxppp

Manchester United bekommt seine Wunschlösung zwischen den Pfosten und verpflichtet Senne Lammens von Royal Antwerpen. Der 23-jährige Torhüter unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen als Ablöse 21 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen. „Ich bin extrem stolz, zu Manchester United zu wechseln. Damit ist ein wahr gewordener Traum wahr geworden. Die letzten Jahre waren eine unglaubliche Reise. Sie endete nun an einem unglaublichen Ziel und ist hoffentlich der Beginn von etwas Besonderem“, so Lammens über seine Unterschrift.

Manchester United
A warm United welcome to our new goalkeeper: Senne Lammens! 🧤🇧🇪
Der Belgier war vor zwei Jahren ablösefrei vom FC Brügge nach Antwerpen gewechselt und behielt in 64 Einsätzen zwölfmal eine weiße Weste. Durch die Verpflichtung von Lammens ist der Transfer von Emiliano Martínez (32) von Aston Villa, mit dem sich die Red Devils ebenfalls einig waren, kein Thema mehr im Old Trafford.

Premier League
Jupiler Pro League
Antwerp
Man United

Premier League Premier League
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Antwerp Logo Antwerp FC
Man United Logo Manchester United FC
