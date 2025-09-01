United verpflichtet Wunschkeeper Lammens

Manchester United bekommt seine Wunschlösung zwischen den Pfosten und verpflichtet Senne Lammens von Royal Antwerpen. Der 23-jährige Torhüter unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen als Ablöse 21 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen. „Ich bin extrem stolz, zu Manchester United zu wechseln. Damit ist ein wahr gewordener Traum wahr geworden. Die letzten Jahre waren eine unglaubliche Reise. Sie endete nun an einem unglaublichen Ziel und ist hoffentlich der Beginn von etwas Besonderem“, so Lammens über seine Unterschrift.

Der Belgier war vor zwei Jahren ablösefrei vom FC Brügge nach Antwerpen gewechselt und behielt in 64 Einsätzen zwölfmal eine weiße Weste. Durch die Verpflichtung von Lammens ist der Transfer von Emiliano Martínez (32) von Aston Villa, mit dem sich die Red Devils ebenfalls einig waren, kein Thema mehr im Old Trafford.