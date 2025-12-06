Transferzeugnis Tottenham: Eine Eins, Note 5 für einen Hoffnungsträger

Randal Kolo Muani (27) – Note 4

Der Franzose ist bis Saisonende von Paris St. Germain ausgeliehen. Nach komplizierter Anfangsphase, die unter anderem durch eine Verletzung bedingt wurde, gehörte der Stürmer zuletzt oft zum Stammpersonal. In der Premier League ist der Stürmer noch torlos, immerhin gelangen in der Champions League zwei Tore und zwei Vorlagen in vier Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

João Palhinha (30) – Note 2,5

Fünf Millionen Euro Leihgebühr flossen an den FC Bayern für die Dienste des Mittelfeldakteurs. Im Gegensatz zu Kolo Muani haben sich die Spurs aber eine Kaufoption von 25 bis 30 Millionen Euro gesichert. Diese werden die Nordlondoner aller Voraussicht nach ziehen. Auch wenn Palhinha, der zu Beginn als Abräumer vor der Abwehrkette gesetzt war, zuletzt vereinzelt auf der Bank Platz nehmen musste.

Kota Takai (21) – Ohne Note

Für 5,8 Millionen Euro holten die Spurs den Japaner als großes Versprechen für die Zukunft von Kawasaki Frontale. Sein Potenzial konnte der Innenverteidiger aber noch nicht unter Beweis stellen, da er seit seinem Wechsel von Verletzungen geplagt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kevin Danso (27) – Note 3,5

Satte 25 Millionen Euro ließ sich Tottenham die Dienste des ehemaligen Augsburgers kosten. Rechtfertigen konnte Danso diese Summe noch nicht ganz, zu oft musste er zu Saisonbeginn auf der Bank Platz nehmen. Zuletzt kam der österreichische Innenverteidiger jedoch immer mehr zum Zug und lieferte solide Leistungen ab.

Mohammed Kudus (25) – Note 1,5

Der Rechtsaußen ist der mit Abstand beste Transfer der Spurs. Kudus war im Sommer für rund 64 Millionen Euro zu Tottenham gewechselt und entpuppte sich gleich als Glücksgriff. Der technisch versierte Linksfuß gehört zu den absoluten Leistungsträgern beim Tabellenelften der Premier League. Auch seine bisherige Ausbeute kann sich sehen lassen: Acht Scorer stehen nach 13 Premier League-Spielen zu Buche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Xavi Simons (22) – Note 5

Vom Niederländer hat man sich deutlich mehr erhofft. Simons kam für 65 Millionen Euro als Hoffnungsträger von RB Leipzig. Die ernüchternde Bilanz: In zwei Spielen für die Sachsen vor seinem Wechsel sammelte der Rechtsfuß zwei Torbeteiligungen, nach 19 Einsätzen für die Spurs stehen vier auf der Habenseite. Für eine Ablöse in dieser Größenordnung ist das deutlich zu wenig. Zuletzt kam der teuerste Einkauf sogar dreimal in Folge nur von der Bank. Immerhin: Am heutigen Samstag erzielte Simons sein erstes Tor für die Nordlondoner, möglicherweise ist der Knoten ja nun geplatzt.

Weitere Transferzeugnisse: