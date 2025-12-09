Tottenham: Tolle Neuigkeiten für Tel

Bei Mathys Tel gibt es heute positive Neuigkeiten. Wie Tottenham Hotspur bekanntgibt, wurde der 20-jährige Torjäger für die Champions League nachnominiert und zum Kader für das heutige Spiel gegen Slavia Prag (21 Uhr) hinzugefügt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Spurs machen damit von ihrem Recht gebraucht, Veränderungen am Kader aufgrund einer schwerwiegenderen Verletzung vorzunehmen. Dominic Solanke (28) muss für Tel weichen: Der Engländer leidet an einer Blessur am Sprunggelenk.