Tottenham: Tolle Neuigkeiten für Tel
Bei Mathys Tel gibt es heute positive Neuigkeiten. Wie Tottenham Hotspur bekanntgibt, wurde der 20-jährige Torjäger für die Champions League nachnominiert und zum Kader für das heutige Spiel gegen Slavia Prag (21 Uhr) hinzugefügt.
Tottenham Hotspur @SpursOfficial – 15:14
We can confirm that Mathys Tel has been added to our UEFA Champions League squad ahead of tonight’s league phase fixture against Slavia Prague.Bei X ansehen
Mathys replaces Dominic Solanke, who is currently sidelined with an ankle injury.
Die Spurs machen damit von ihrem Recht gebraucht, Veränderungen am Kader aufgrund einer schwerwiegenderen Verletzung vorzunehmen. Dominic Solanke (28) muss für Tel weichen: Der Engländer leidet an einer Blessur am Sprunggelenk.
