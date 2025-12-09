Menü Suche
Kommentar
Premier League

Tottenham: Tolle Neuigkeiten für Tel

von Dominik Schneider - Quelle: tottenhamhotspur.com
1 min.
Mathys Tel hat den Ball in der Hand @Maxppp
Spurs Slavia Prag

Bei Mathys Tel gibt es heute positive Neuigkeiten. Wie Tottenham Hotspur bekanntgibt, wurde der 20-jährige Torjäger für die Champions League nachnominiert und zum Kader für das heutige Spiel gegen Slavia Prag (21 Uhr) hinzugefügt.

Unter der Anzeige geht's weiter
Tottenham Hotspur
We can confirm that Mathys Tel has been added to our UEFA Champions League squad ahead of tonight’s league phase fixture against Slavia Prague.

Mathys replaces Dominic Solanke, who is currently sidelined with an ankle injury.
Bei X ansehen

Die Spurs machen damit von ihrem Recht gebraucht, Veränderungen am Kader aufgrund einer schwerwiegenderen Verletzung vorzunehmen. Dominic Solanke (28) muss für Tel weichen: Der Engländer leidet an einer Blessur am Sprunggelenk.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Mathys Tel

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Mathys Tel Mathys Tel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert