Satter Transfergewinn: Heidenheim verkauft Scienza

Leo Scienza kehrt dem 1. FC Heidenheim nach nur einem Jahr den Rücken. Der FC Southampton gibt die Verpflichtung des technisch versierten Offensivakteurs offiziell bekannt, Scienza bindet sich vertraglich bis 2029. Dem Vernehmen nach beschert der Verkauf des 26-Jährigen dem Bundesligisten eine Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Scienza, der zudem von zahlreichen Bundesligisten umworben wurde, war im vergangenen Jahr für 600.000 Euro vom SSV Ulm an die Brenz gewechselt, sodass sich Heidenheim über einen satten Transfergewinn freuen kann. „Dieser Wechsel nach England und zu einem so großen Verein wie Southampton mit so großartigen Fans ist für mich eine riesige Chance in meiner Karriere. Ich bin absolut motiviert, stolz und freue mich darauf, hier durchzustarten“, sagt Scienza über seine Unterschrift.