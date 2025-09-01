Pavard verlässt Inter

Benjamin Pavard zieht es zurück nach Frankreich. Der 29-Jährige wechselt von Inter Mailand zu Olympique Marseille. OM leiht den Innenverteidiger für ein Jahr aus und übernimmt das Gehalt, zudem sichern sich die Franzosen eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Weltmeister von 2018 war in der vergangenen Saison bei den Nerazzurri eigentlich gesetzt, doch für die neue Spielzeit fand der italienische Vizemeister offensichtlich keine Verwendung mehr für den ehemaligen Münchner. Von dort war er vor zwei Jahren für rund 31 Millionen in die Domstadt gewechselt.