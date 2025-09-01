Menü Suche
Pavard verlässt Inter

von Dominik Sandler - Quelle: om.fr
Pavard schaut an der Kamera vorbei @Maxppp

Benjamin Pavard zieht es zurück nach Frankreich. Der 29-Jährige wechselt von Inter Mailand zu Olympique Marseille. OM leiht den Innenverteidiger für ein Jahr aus und übernimmt das Gehalt, zudem sichern sich die Franzosen eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro.

Olympique de Marseille
𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 🔵⚪️

Le défenseur international 🇫🇷 rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan ✍️
Der Weltmeister von 2018 war in der vergangenen Saison bei den Nerazzurri eigentlich gesetzt, doch für die neue Spielzeit fand der italienische Vizemeister offensichtlich keine Verwendung mehr für den ehemaligen Münchner. Von dort war er vor zwei Jahren für rund 31 Millionen in die Domstadt gewechselt.

Ligue 1
Serie A
Marseille
Inter Mailand
Benjamin Pavard

