Menü Suche
Kommentar 2
Update Premier League

Einigung im Kolo Muani-Poker

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Randal Kolo Muani bejubelt ein Tor im Trikot von Juventus Turin @Maxppp

Tottenham Hotspur gibt im Rennen um Randal Kolo Muani (26) Gas. Laut Fabrizio Romano sind sich die Spurs mit dem Stürmer so gut wie einig. Eine Vereinbarung mit Paris St. Germain steht noch aus, die Verhandlungen laufen. Tottenham will Kolo Muani samt Kaufverpflichtung ausleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (13:56 Uhr): ‚The Athletic‘ vermeldet eine Einigung zwischen den Londonern und PSG. Tottenham leihe Kolo Muani ohne Kaufklausel aus.

Der Ex-Frankfurter stand eigentlich kurz vor einem erneuten Wechsel zu seinem bisherigen Leihklub Juventus Turin, ehe der Deal platzte. Auch der FC Bayern soll Kolo Muani im Blick haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Ligue 1
Tottenham
PSG
Randal Kolo Muani

Weitere Infos

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Tottenham Logo Tottenham Hotspur
PSG Logo Paris Saint-Germain
Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert