Einigung im Kolo Muani-Poker

Tottenham Hotspur gibt im Rennen um Randal Kolo Muani (26) Gas. Laut Fabrizio Romano sind sich die Spurs mit dem Stürmer so gut wie einig. Eine Vereinbarung mit Paris St. Germain steht noch aus, die Verhandlungen laufen. Tottenham will Kolo Muani samt Kaufverpflichtung ausleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (13:56 Uhr): ‚The Athletic‘ vermeldet eine Einigung zwischen den Londonern und PSG. Tottenham leihe Kolo Muani ohne Kaufklausel aus.

Der Ex-Frankfurter stand eigentlich kurz vor einem erneuten Wechsel zu seinem bisherigen Leihklub Juventus Turin, ehe der Deal platzte. Auch der FC Bayern soll Kolo Muani im Blick haben.