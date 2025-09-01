Tottenham schnappt sich Kolo Muani

Randal Kolo Muani geht künftig in der Premier League auf Torejagd. Wie Tottenham Hotspur offiziell verkündet, wechselt der Angreifer auf Leihbasis bis Saisonende von Paris St. Germain zu den Nordlondonern. Die Leihgebühr beläuft sich dem Vernehmen nach auf fünf Millionen Euro. Eine Kaufoption respektive Kaufpflicht ist nicht Teil des Deals.

In der vergangenen Rückrunde und bei der Klub-WM war Kolo Muani leihweise für Juventus Turin aufgelaufen. Der 26-Jährige hatte dabei wettbewerbsübergreifend zehn Tore und drei Vorlagen in 22 Partien beigesteuert und sich so für eine längerfristige Zusammenarbeit empfohlen. Eine Rückkehr zur Alten Dame platzte jedoch aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zwischen den Klubs auf den letzten Metern.

PSG hatte vor zwei Jahren noch satte 95 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überwiesen, um den französischen Nationalspieler bis 2028 an sich zu binden. Den hohen Erwartungen konnte Kolo Muani jedoch nicht gerecht werden, in den Planungen spielt er keine Rolle mehr. Nun kehrt der 31-fache Nationalspieler dem Champions League-Sieger abermals den Rücken. Auch beim FC Bayern wurde der schnelle Rechtsfuß in den vergangenen Stunden gehandelt.