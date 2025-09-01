Gala arbeitet an Calhanoglu-Coup

Galatasaray arbeitet weiter an einigen großen Deals. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Wechsel von Ilkay Gündogan (34) von Manchester City kurz vor dem Abschluss. Damit ist der Durst nach großen Namen offensichtlich noch nicht gestillt. Laut dem Bezahlsender verhandelt der Süper Lig-Klub ebenfalls mit Hakan Calhanoglu über einen Wechsel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 31-jährige Sechser von Inter Mailand wird bereits seit einigen Wochen mit einem Transfer an den Bosporus in Verbindung gebracht. Dies sorgte mannschaftsintern bereits für große Schwierigkeiten, allen voran Inter-Kapitän Lautaro Martinez (28) kritisierte Calhanoglu scharf. Zwischenzeitlich ruderte das Management des türkischen Nationalspielers zurück, doch Gala scheint den Deal nun wieder zu forcieren. Noch ist Zeit, das Transferfenster bleibt in der Türkei bis zum 12. September geöffnet.