Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Schwere Vorwürfe: Sahin wehrt sich

von Dominik Sandler - Quelle: ibfk.com.tr
1 min.
Nuri Sahin schaut bedröppelt @Maxppp

In der Türkei haben Basaksehir IF und Trainer Nuri Sahin auf die schweren Vorwürfe reagiert, mit denen sie konfrontiert wurden. Der Trainer von Antalyaspor, Erol Bulut, hatte Sahin und sein Team gestern beschuldigt, beim Aufeinandertreffen zwischen Basaksehir und Antalyaspor vor zwei Wochen vorab interne taktische Informationen erhalten zu haben, woraufhin Sahin jetzt verlauten ließ: „Ich habe mich nie an etwas beteiligt, das dem Geist des Sports widerspricht, und ich würde mich niemals zu so etwas herablassen. Noch wichtiger ist jedoch, dass es mich zutiefst betrübt, dass meine Teamkollegen, die unermüdlich Tag und Nacht arbeiten, in ein solches Komplott hineingezogen wurden.“

Unter der Anzeige geht's weiter
Nuri Şahin
Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi; gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm.
RAMS Başakşehir
Kamuoyuna Açıklama |
Bei X ansehen

Basaksehir äußert sich wie folgt zu den Vorwürfen: „Unser Cheftrainer Nuris Sahin und sein Team haben vor dem Spiel keinerlei Informationen oder Dokumente über die gegnerische Mannschaft erhalten. Als Istanbul Basaksehir FK legen wir stets größten Wer auf ethische Werte, Fairplay und den Ruf des türkischen Fußballs.“ Sahin hatte die Partie mit seinem Klub klar und deutlich mit 4:0 gewonnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Basaksehir
Antalya
Nuri Şahin

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Basaksehir Logo Istanbul Basaksehir
Antalya Logo Antalyaspor
Nuri Şahin Nuri Şahin
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert