Schwere Vorwürfe: Sahin wehrt sich

In der Türkei haben Basaksehir IF und Trainer Nuri Sahin auf die schweren Vorwürfe reagiert, mit denen sie konfrontiert wurden. Der Trainer von Antalyaspor, Erol Bulut, hatte Sahin und sein Team gestern beschuldigt, beim Aufeinandertreffen zwischen Basaksehir und Antalyaspor vor zwei Wochen vorab interne taktische Informationen erhalten zu haben, woraufhin Sahin jetzt verlauten ließ: „Ich habe mich nie an etwas beteiligt, das dem Geist des Sports widerspricht, und ich würde mich niemals zu so etwas herablassen. Noch wichtiger ist jedoch, dass es mich zutiefst betrübt, dass meine Teamkollegen, die unermüdlich Tag und Nacht arbeiten, in ein solches Komplott hineingezogen wurden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Basaksehir äußert sich wie folgt zu den Vorwürfen: „Unser Cheftrainer Nuris Sahin und sein Team haben vor dem Spiel keinerlei Informationen oder Dokumente über die gegnerische Mannschaft erhalten. Als Istanbul Basaksehir FK legen wir stets größten Wer auf ethische Werte, Fairplay und den Ruf des türkischen Fußballs.“ Sahin hatte die Partie mit seinem Klub klar und deutlich mit 4:0 gewonnen.