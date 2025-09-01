Gündogan vor Gala-Wechsel

Ilkay Gündogan wird Manchester City offenbar in den kommenden Tagen verlassen. Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, steht der 34-Jährige kurz vor einer Einigung mit Galatasaray. Der Klub aus Istanbul biete dem Mittelfeldspieler ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro. Die Skyblues sollen bereit sein, Gündogan ein Jahr vor Vertragsende ziehen zu lassen. In der Süper Lig ist das Transferfenster noch bis zum 12. September geöffnet.

Update (18:00 Uhr): Laut ‚Sky‘ gibt es mittlerweile eine Einigung. Gündogan soll am morgigen Dienstag seinen Medizincheck beim Klub aus Istanbul absolvieren.

Neben Gala zeigte in den vergangenen Tagen auch Juventus Turin Interesse an dem ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Zudem wurde der gebürtige Gelsenkirchener Inter Mailand angeboten. In Manchester ist Klublegende Gündogan mittlerweile außen vor, kam in der bisherigen Spielzeit noch nicht zum Einsatz.