Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Wechsel-Freigabe: Gündogan reist an

von Tobias Feldhoff
Ilkay Gündogan bei der Klub-WM @Maxppp

Ilkay Gündogan (34) wird in Kürze einen Vertrag als Spieler von Galatasaray unterschreiben. Laut Fabrizio Romano hat der Mittelfeldregisseur die Erlaubnis von Manchester City erhalten, heute nach Istanbul zu reisen, den Medizincheck zu absolvieren und bei Gala zu unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gündogan winkt am Bosporus ein Vertrag bis 2027 garniert mit fünf Millionen Euro Jahresgehalt. Für die finale Abwicklung des Deals bleibt noch Zeit, denn das Transferfenster der Süper Lig ist bis zum 12. September geöffnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Premier League
Galatasaray
ManCity
İlkay Gündoğan

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Premier League Premier League
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
ManCity Logo Manchester City FC
İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert