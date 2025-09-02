Wechsel-Freigabe: Gündogan reist an

Ilkay Gündogan (34) wird in Kürze einen Vertrag als Spieler von Galatasaray unterschreiben. Laut Fabrizio Romano hat der Mittelfeldregisseur die Erlaubnis von Manchester City erhalten, heute nach Istanbul zu reisen, den Medizincheck zu absolvieren und bei Gala zu unterschreiben.

Gündogan winkt am Bosporus ein Vertrag bis 2027 garniert mit fünf Millionen Euro Jahresgehalt. Für die finale Abwicklung des Deals bleibt noch Zeit, denn das Transferfenster der Süper Lig ist bis zum 12. September geöffnet.