HSV-Quartett auf dem Sprung

Den Hamburger SV könnten noch vier Spieler verlassen. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ zählt neben Guilherme Ramos (28), Silvan Hefti (27) und Bakery Jatta (27) auch Youngster Fabio Baldé (20) zu den Abschiedskandidaten. Während Rechtsverteidiger Hefti in seine Heimat Schweiz zurückkehren könnte, ist die Destination des restlichen Trios noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar hat in den Top-5-Ligen das Transferfenster bereits geschlossen, andere Märkte haben aber noch eine Weile geöffnet. Innenverteidiger Ramos wechselte beispielsweise im vergangenen Jahr erst nach dem deutschen Transferschluss nach Portugal.