ManCity holt Donnarumma

Gianluigi Donnarumma trug entscheidend zum Champions League-Sieg von Paris St. Germain teil – wurde anschließend aber aussortiert. Nun kommt er beim nächsten schwerreichen Topklub unter.

von Lukas Hörster - Quelle: mancity.com
1 min.
Gianluigi Donnarumma und Joshua Kimmich @Maxppp

Auf den letzten Metern des Transferfensters holt Manchester City nach der 31 Millionen Euro teuren Verpflichtung von James Trafford (22) noch einen weiteren neuen Torwart an Bord. Die Engländer verkünden die Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma (26). Italiens Nationalkeeper unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Manchester City
We're delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️
Donnarumma kommt für kolportierte 30 bis 35 Millionen Euro von Paris St. Germain. Dort war der Welttorhüter von 2021 trotz teilweise überragender Leistungen auf dem Weg zum Champions League-Titel zuletzt von Neuzugang Lucas Chevalier (23) zwischen den Pfosten ersetzt worden.

In Manchester ersetzt Donnarumma nun wiederum den Brasilianer Ederson (32), den es zum Istanbuler Topklub Fenerbahce gezogen hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
