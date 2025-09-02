1. FC Köln: Neue Lösung im Rondic-Dilemma?

Beim 1. FC Köln denkt man anscheinend darüber nach, den bis 2029 datierten Vertrag von Angreifer Imad Rondic (26) vorzeitig aufzulösen. Das berichtet die ‚Bild‘, die ausführt, dass der Bundesligist auch auf einen Last-Minute-Abflug des Stürmers in eine der Ligen hofft, in denen das Transferfenster noch geöffnet ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rondic, der erst im Winter für 1,5 Millionen Euro von Widzwe Lodic gekommen war, wurde vom neuen Köln-Coach Lukas Kwasniok bereits aussortiert. Ein Wechsel am gestrigen Deadline Day zum Karlsruher SC platzte auf der Zielgeraden. Dadurch kam auch der Transfer von KSC-Stürmer Fabian Schleusener (33) zum SSV Ulm nicht zustande.