Köln: Obermair-Alternative im Anmarsch

Der 1. FC Köln will Trainer Lukas Kwasniok noch einen Spezialisten für die Außenbahn an die Seite stellen. Nun haben die Geißböcke eine Alternative zu Wunschlösung Raphael Obermair (29) an der Angel, nachdem sich die Verpflichtung des Kapitäns vom SC Paderborn nicht umsetzen lässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, handelt es sich dabei um Alessio Castro-Montes vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise. Köln stehe dem Bezahlsender zufolge kurz vor der Verpflichtung des 28-Jährigen, der sowohl auf der rechten als auch linken Außenbahn agieren kann. Derzeit verhandeln die Klubs noch über Details.

Update (21:06 Uhr): Laut Sacha Tavolieri haben sich die beiden Klubs mittlerweile auf eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro geeinigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Castro-Montes befindet sich bei Union in seinem letzten Vertragsjahr. 2023 hatten die Belgier zwei Millionen Euro Ablöse für den Rechtsfuß bezahlt, der seitdem 82 Partien (14 Scorerpunkte) für den Klub bestritt. Am morgigen Montag soll der Schienenspieler in der Domstadt aufschlagen und den obligatorischen Medizincheck absolvieren.