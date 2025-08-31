Menü Suche
Köln: Obermair-Alternative im Anmarsch

Beim 1. FC Köln steht nach einem geschäftigen Sommer noch ein Spieler für die Außenbahn auf der Einkaufsliste. In Kürze dürfte der Aufsteiger auch die letzte Kaderbaustelle geschlossen haben.

von Georg Kreul - Quelle: Sky | Sacha Tavolieri
Alessio Castro-Montes sitzt auf der Bank @Maxppp

Der 1. FC Köln will Trainer Lukas Kwasniok noch einen Spezialisten für die Außenbahn an die Seite stellen. Nun haben die Geißböcke eine Alternative zu Wunschlösung Raphael Obermair (29) an der Angel, nachdem sich die Verpflichtung des Kapitäns vom SC Paderborn nicht umsetzen lässt.

Wie ‚Sky‘ berichtet, handelt es sich dabei um Alessio Castro-Montes vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise. Köln stehe dem Bezahlsender zufolge kurz vor der Verpflichtung des 28-Jährigen, der sowohl auf der rechten als auch linken Außenbahn agieren kann. Derzeit verhandeln die Klubs noch über Details.

Update (21:06 Uhr): Laut Sacha Tavolieri haben sich die beiden Klubs mittlerweile auf eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro geeinigt.

Castro-Montes befindet sich bei Union in seinem letzten Vertragsjahr. 2023 hatten die Belgier zwei Millionen Euro Ablöse für den Rechtsfuß bezahlt, der seitdem 82 Partien (14 Scorerpunkte) für den Klub bestritt. Am morgigen Montag soll der Schienenspieler in der Domstadt aufschlagen und den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
