Werder reagiert auf Ducksch-Kritik

Clemens Fritz hat auf den Vorwurf von Marvin Ducksch (31) reagiert, wonach die Bosse von Werder Bremen nach dem Abschied des langjährigen Torjägers auf Worte der Dankbarkeit verzichtet hätten. Werders Fußballchef sagt der ‚DeichStube‘: „Ich nehme Marvins Kritik über die fehlende Kontaktaufnahme nach seinem Abschied selbstkritisch an.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch hätte sich Fritz gewünscht, die „Themen untereinander direkt anzusprechen.“ Ducksch wechselte im Sommer zu Birmingham City. Für Werder hatte er zuvor in 134 Spielen 54 Tore geschossen und 40 aufgelegt. Kürzlich monierte er: „Wenigstens ein ‚Viel Erfolg‘ und ein ‚Danke für die Jahre‘ wären angebracht gewesen.“