Köln: Ache fällt aus

Der 1. FC Köln muss auf Ragnar Ache verzichten. Der Bundesligist teilt mit, dass der Angreifer aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung pausieren muss. Laut dem ‚Geissblog‘ reist der 27-Jährige nicht mit nach Bremen und verpasst somit die Partie am Samstag (15:30 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist ein bitterer Ausfall für das Team von Trainer Lukas Kwasniok. In den vergangenen vier Pflichtspielen war Ache an vier Treffern beteiligt und stand nur im Derby gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) nicht in der Startelf. Die Verletzung hatte Ache sich gestern im Training nach einem Zweikampf mit Dominique Heintz (32) zugezogen.