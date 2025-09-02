Blitz-Abgang beim FC Schalke

Nach Schließung des deutschen Transferfensters wickelt der FC Schalke noch einen Transfer ab. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, verlässt Martin Wasinski (21) die Königsblauen erneut in Richtung RFC Lüttich. Der belgische Zweitligist leihe den Innenverteidiger samt Kaufoption aus.

Wasinksi war erst im vergangenen Jahr von Royal Charleroi zu den Knappen gewechselt. Es folgten zwei Leihen zurück in seine belgische Heimat (Jong Genk & RFC Lüttich), für S04 bestritt er gerade einmal drei Pflichtspiele. Es bleibt womöglich nicht Schalkes letzter Abgang in diesem Sommer: Auch Torjäger Moussa Sylla (25) könnte dem Zweitligisten noch den Rücken kehren.