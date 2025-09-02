Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Blitz-Abgang beim FC Schalke

von Julian Jasch - Quelle: WAZ
Martin Wasinski im Schalke-Training @Maxppp

Nach Schließung des deutschen Transferfensters wickelt der FC Schalke noch einen Transfer ab. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, verlässt Martin Wasinski (21) die Königsblauen erneut in Richtung RFC Lüttich. Der belgische Zweitligist leihe den Innenverteidiger samt Kaufoption aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wasinksi war erst im vergangenen Jahr von Royal Charleroi zu den Knappen gewechselt. Es folgten zwei Leihen zurück in seine belgische Heimat (Jong Genk & RFC Lüttich), für S04 bestritt er gerade einmal drei Pflichtspiele. Es bleibt womöglich nicht Schalkes letzter Abgang in diesem Sommer: Auch Torjäger Moussa Sylla (25) könnte dem Zweitligisten noch den Rücken kehren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Martin Wasinski

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Martin Wasinski Martin Wasinski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert