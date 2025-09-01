Schalke angelt sich Gomis

Ein Abgang von Moussa Sylla (25) vom FC Schalke 04 auf den letzten Metern des Transferfensters ist weiterhin möglich. Den potenziellen Nachfolger hat der Zweitligist gefunden. Die Königsblauen verkünden die Verpflichtung von Christian Gomis. Der 25-jährige Mittelstürmer kommt vom FC Winterthur und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

FT hatte am gestrigen Sonntag exklusiv über die Einigung und den bevorstehenden Transfer berichtet. S04 überweist bis zu 1,5 Millionen Euro an den Schweizer Erstligisten, für den Gomis insgesamt neun Tore und zwei Vorlagen in 34 Partien beisteuerte. In der laufenden Saison legte der Senegalese einen starken Saisonstart hin, erzielte wettbewerbsübergeifend in den ersten sechs Spielen vier Tore.

„Christian Gomis passt mit seiner Laufstärke und intensiven Spielweise in das Anforderungsprofil, das wir für Stürmer definiert haben. Er hat sich Jahr für Jahr gesteigert und verfügt über Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns, mit ihm gemeinsam zu arbeiten“, erklärt Youri Mulder, Schalkes Direktor Profifußball.

In Gelsenkirchen würde der 1,84 Meter große Rechtsfuß einen möglichen Verlust von Sylla auffangen, der die Knappen noch verlassen möchte. Gomis kann allerdings auch hinter den Spitzen und auf den Flügeln zum Einsatz kommen. S04-Coach Miron Muslic setzt in der Offensivreihe bevorzugt auf laufstarke und wuchtige Angreifer.