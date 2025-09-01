Schalke mit klarer Forderung: Sylla-Deal hakt

Der FC Schalke 04 befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem FC Valencia über einen Abgang von Moussa Sylla. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hakt die Einigung zwischen den Klubs allerdings noch an den konkreten Vereinbarungen des Deals. Derzeit steht eine Leihe mit einer Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro im Raum. Die Knappen wollen den Angreifer jedoch lediglich mit einer Kaufverpflichtung nach Spanien ziehen lassen.

Der 25-Jährige gilt bereits seit längerem als klarer Abgangskandidat bei den Königsblauen, die aufgrund ihrer finanziellen Lage Einnahmen generieren müssen. Vor einem Jahr war Sylla für 2,5 Millionen vom französischen Zweitligisten Pau FC nach Gelsenkirchen gewechselt, wo er in 32 Pflichtspielen 17 Tore und eine Vorlage beisteuern konnte.