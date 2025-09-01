Menü Suche
Kommentar 4
Update Bundesliga

40 Millionen: Leipzig geht bei Elliott leer aus

von David Hamza - Quelle: The Athletic
1 min.
Harvey Elliott schießt einen Elfmeter für den FC Liverpool @Maxppp

Harvey Elliott steht vor einem Wechsel innerhalb der Premier League. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge arbeitet Aston Villa unter Hochdruck an einer Leihe des offensiven Mittelfeldspielers. Teil des Deals soll eine Kaufpflicht werden, der FC Liverpool fordert hier 40 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (14:31 Uhr): Laut Fabrizio Romano ist die finale Einigung da, in Kürze wird der Medizincheck absolviert.

Bei den Reds ist Elliott nur Ergänzungsspieler, kommt in dieser Saison auf zwei Kurzeinsätze in den Schlussminuten. Großes Interesse am 22-jährigen Engländer zeigte auch RB Leipzig. Die Sachsen waren sich mit dem Spieler einig und hatten Elliott auch als mögliche Option für den heutigen Deadline Day noch auf dem Schirm. Das Rennen macht nun aber wahrscheinlich Aston Villa.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
RB Leipzig
Liverpool
Aston Villa
Harvey Elliott

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Liverpool Logo FC Liverpool
Aston Villa Logo Aston Villa
Harvey Elliott Harvey Elliott
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert