40 Millionen: Leipzig geht bei Elliott leer aus

Harvey Elliott steht vor einem Wechsel innerhalb der Premier League. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge arbeitet Aston Villa unter Hochdruck an einer Leihe des offensiven Mittelfeldspielers. Teil des Deals soll eine Kaufpflicht werden, der FC Liverpool fordert hier 40 Millionen Euro.

Update (14:31 Uhr): Laut Fabrizio Romano ist die finale Einigung da, in Kürze wird der Medizincheck absolviert.

Bei den Reds ist Elliott nur Ergänzungsspieler, kommt in dieser Saison auf zwei Kurzeinsätze in den Schlussminuten. Großes Interesse am 22-jährigen Engländer zeigte auch RB Leipzig. Die Sachsen waren sich mit dem Spieler einig und hatten Elliott auch als mögliche Option für den heutigen Deadline Day noch auf dem Schirm. Das Rennen macht nun aber wahrscheinlich Aston Villa.