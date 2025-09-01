Menü Suche
Kommentar 4
Offiziell Bundesliga

Nkounkou verlässt Frankfurt

von Luca Hansen
Niels Nkounkou klatscht mit seinem Kollegen ab @Maxppp

Niels Nkounkou wird für den Rest der laufenden Saison in der Serie A gegen den Ball treten. Wie der FC Turin bekanntgibt, wird der Linksverteidiger für ein Jahr von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Dem Vernehmen nach überweisen die Italiener eine Leihgebühr von 500.000 Euro nach Frankfurt, zudem soll bei der Erfüllung bestimmter Bedingungen eine Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro greifen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Torino Football Club
Benvenuto, Niels 🐂
Bei X ansehen

Bei den Adlerträgern war der 24-Jährige zuletzt außen vor. In der Bankenmetropole läuft sein Vertrag noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Frankfurt
Turin
Niels Nkounkou

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Turin Logo FC Turin
Niels Nkounkou Niels Nkounkou
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert