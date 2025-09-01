Nkounkou verlässt Frankfurt

Niels Nkounkou wird für den Rest der laufenden Saison in der Serie A gegen den Ball treten. Wie der FC Turin bekanntgibt, wird der Linksverteidiger für ein Jahr von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Dem Vernehmen nach überweisen die Italiener eine Leihgebühr von 500.000 Euro nach Frankfurt, zudem soll bei der Erfüllung bestimmter Bedingungen eine Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro greifen.

Bei den Adlerträgern war der 24-Jährige zuletzt außen vor. In der Bankenmetropole läuft sein Vertrag noch bis 2028.