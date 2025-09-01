Bundesliga
Bochum leiht Alfa-Ruprecht aus
1 min.
@Maxppp
Bayer Leverkusen hat einen Leih-Klub für Farid Alfa-Ruprecht (19) gefunden. Wie der VfL Bochum offiziell mitteilt, kommt der Rechtsaußen bis zum Saisonende an die Castroper Straße. Eine Kaufoption ist nicht im Deal enthalten.
Unter der Anzeige geht's weiter
VfL Bochum 1848 @VfLBochum1848eV – 15:30
#TachFarid - der VfL leiht Farid Alfa-Ruprecht bis Saisonende von @bayer04fussball aus!Bei X ansehen
Willkommen anne Castroper und einen erfolgreichen Start in 🔵⚪️🤝
Willkommen anne Castroper und einen erfolgreichen Start in 🔵⚪️🤝
Alfa-Ruprecht kam erst im Sommer von Manchester City zur Werkself, nun soll er in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. „Ich freue mich, dass der Wechsel zum VfL zustande gekommen ist“, sagt Alfa-Ruprecht, „für mich wird es der nächste Schritt sein, die 2. Bundesliga ist ein harter Wettbewerb. Aber ich bin bereit, die Herausforderung anzunehmen.“
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden