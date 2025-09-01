Bochum leiht Alfa-Ruprecht aus

Bayer Leverkusen hat einen Leih-Klub für Farid Alfa-Ruprecht (19) gefunden. Wie der VfL Bochum offiziell mitteilt, kommt der Rechtsaußen bis zum Saisonende an die Castroper Straße. Eine Kaufoption ist nicht im Deal enthalten.

Alfa-Ruprecht kam erst im Sommer von Manchester City zur Werkself, nun soll er in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. „Ich freue mich, dass der Wechsel zum VfL zustande gekommen ist“, sagt Alfa-Ruprecht, „für mich wird es der nächste Schritt sein, die 2. Bundesliga ist ein harter Wettbewerb. Aber ich bin bereit, die Herausforderung anzunehmen.“