Bayer: Palacios-Comeback terminiert

von Luca Hansen
Exequiel Palacios mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Für Exequiel Palacios gibt es Licht am Ende des Tunnels. Wie Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand auf der Pressekonferenz vor dem heutigen DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund verkündete, plant man Ende Januar wieder mit dem argentinischen Weltmeister: „Wenn alles gut mit Pala läuft, kann er im Januar, vielleicht spät im Januar spielen.“

Der Mittelfeldspieler hatte sich bei Hjulmands Debüt am 12. September gegen Eintracht Frankfurt (3:1) in der Anfangsphase eine Adduktorenverletzung zugezogen, die operativ behandelt werden musste. Nun könnte der 27-Jährige ausgerechnet gegen die Adlerträger (31. Januar/1. Februar) sein Comeback feiern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
