M’gladbach: Omlin-Entscheidung gefallen

Jonas Omlin der alte Fliegenfänger @Maxppp

Jonas Omlin (31) kehrt Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer offenbar doch nicht den Rücken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist ein Abgang des Torhüters vom Tisch. Verhandlungen mit etwaigen Interessenten, darunter Leicester City sowie der HSC Montpellier, seien im Sande verlaufen.

Nun muss sich Omlin voraussichtlich mindestens bis zum Winter in Gladbach auf die Bank setzen. Schließlich hat der Schweizer, der die Fohlen vergangenes Jahr noch als Kapitän aufs Feld geführt hatte, den Konkurrenzkampf gegen Moritz Nicolas (27) verloren, wolle nun aber professionell mit der Situation umgehen.

