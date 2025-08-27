M‘gladbach: Omlin auf dem Sprung

Vergangene Saison war Jonas Omlin (31) noch Kapitän bei Borussia Mönchengladbach. Doch inzwischen ist der Schweizer nach einigen Verletzungen in der Rangordnung auf Platz zwei hinter Moritz Nicolas (27) gerutscht.

Die Situation will sich nun offenbar ein englischer Zweitligist zu eigen machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Premier League-Absteiger Leicester City mit einem konkreten Leih-Angebot für Omlin an die Fohlen herangetreten.

Die Gladbacher wollen dem Schlussmann keine Steine in den Weg legen, setzen dem Bezahlsender zufolge jedoch eine Kaufoption respektive Kaufpflicht voraus. Zudem will man zunächst einen Ersatz verpflichten.

Ob für Omlin ein Engagement auf der Insel infrage kommt, ist noch offen. Sicherlich möchte er aber nicht die restliche Saison bei der Borussia auf der Bank verbringen. Omlins Vertrag läuft bis 2027.