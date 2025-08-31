Schon auf dem Weg: 28-Millionen-Stürmer im VfB-Anflug

Da Deniz Undav (29) auch noch lange fehlen wird, benötigt Sebastian Hoeneß weitere Neuzugänge, um offensiv nicht in Personalnot zu geraten. Nachdem Badredine Bouanani (20) schon 20 Millionen Euro gekostet und man sich bei Bilal El Khannouss (21) nach FT-Infos schon auf eine Ablöse von 22 Millionen geeinigt hat, könnten nun weitere 28 Millionen hinzukommen.

Denn laut der belgischen Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ ist der VfB Stuttgart bereit, diese Summe für Hyeon-Gyu Oh hinzulegen. Der 24-jährige Südkoreaner spielt bei KRC Genk. Es wäre die höchste Einnahme, die die Belgier jemals durch einen Spieler-Verkauf generiert haben.

Laut Sacha Tavolieri ist Oh schon auf dem Weg ins Schwabenland, die Vereine seien in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Transfer und vor allem die Summe wären durchaus bemerkenswert. Der Stürmer war vor einem Jahr von Celtic Glasgow nach Belgien gewechselt und in Genk nie über die Rolle des Jokers hinausgekommen. In der vergangenen Saison erzielte er sieben Tore in 27 Spielen.