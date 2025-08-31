Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schon auf dem Weg: 28-Millionen-Stürmer im VfB-Anflug

Der VfB Stuttgart reinvestiert die Woltemade-Millionen. Ein neuer Mittelstürmer soll her – und dürfte ordentlich teuer werden.

von Dominik Sandler - Quelle: Het Laatste Nieuws | Sacha Tavolieri
1 min.
Oh dreht zum Jubel ab @Maxppp

Da Deniz Undav (29) auch noch lange fehlen wird, benötigt Sebastian Hoeneß weitere Neuzugänge, um offensiv nicht in Personalnot zu geraten. Nachdem Badredine Bouanani (20) schon 20 Millionen Euro gekostet und man sich bei Bilal El Khannouss (21) nach FT-Infos schon auf eine Ablöse von 22 Millionen geeinigt hat, könnten nun weitere 28 Millionen hinzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Oh Hyeon-Gyu Angreifer - 24 Jahre Logo KRC Genk KRC Genk Südkorea Südkorea Hyeon-Gyu Oh
Tore 5
Gespielte Spiele 13

Denn laut der belgischen Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ ist der VfB Stuttgart bereit, diese Summe für Hyeon-Gyu Oh hinzulegen. Der 24-jährige Südkoreaner spielt bei KRC Genk. Es wäre die höchste Einnahme, die die Belgier jemals durch einen Spieler-Verkauf generiert haben.

Laut Sacha Tavolieri ist Oh schon auf dem Weg ins Schwabenland, die Vereine seien in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Transfer und vor allem die Summe wären durchaus bemerkenswert. Der Stürmer war vor einem Jahr von Celtic Glasgow nach Belgien gewechselt und in Genk nie über die Rolle des Jokers hinausgekommen. In der vergangenen Saison erzielte er sieben Tore in 27 Spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Jupiler Pro League
Stuttgart
Genk
Hyeon-Gyu Oh

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Genk Logo KRC Genk
Hyeon-Gyu Oh Hyeon-Gyu Oh
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert