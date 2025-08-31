VfB: 22 Millionen für Claude-Maurice – El Khannouss im Anflug

Es zeichnete sich bereits ab, dass Badredine Bouanani (20/OGC Nizza) nicht der einzige Offensivspieler ist, den der VfB Stuttgart angesichts des Abflugs von Nick Woltemade (23/Newcastle United) und der Verletzung von Deniz Undav (29) noch an Bord holen möchte.

Unter anderem haben die Schwaben ihre Bemühungen um Alexis Claude-Maurice (27) intensiviert. Die ‚Bild‘ berichtet von einem Angebot über 22 Millionen Euro, das der VfB für den französischen Rechtsfuß abgegeben hat, vom FC Augsburg aber umgehend abgelehnt wurde.

Alles klar bei El Khannouss

Deutlich weiter ist der DFB-Pokalsieger hingegen in den Verhandlungen um Bilal El Khannouss (21). Wie FT erfuhr, wurde mit Leicester City sogar eine vollständige Einigung erzielt, es sind lediglich Details zu klären. Die Ablöse wird sich bei rund 30 Millionen Euro einpendeln. Der marokkanische Nationalspieler (22 Länderspiele) macht sich zeitnah auf den Weg nach Deutschland, um einen Vierjahresvertrag zu unterschreiben.

Darüber hinaus wurden zuletzt unter anderem Fábio Vieira (25/FC Arsenal), Brajan Gruda (21/Brighton & Hove Albion) und Dodi Lukébakio (27/FC Sevilla) mit den Stuttgartern in Verbindung gebracht. Da im Poker um El Khannouss der Durchbruch erzielt wurde, bleibt abzuwarten, ob man bei einem weiteren Kandidaten in die Vollen geht.