Traum-Angebot für Eintrachts Larsson

Hugo Larsson (21) hat einen Wechsel zu Al Ittihad ausgeschlagen. Wie Fabrizio Romano berichtet, lehnte der Sechser von Eintracht Frankfurt ein äußerst lukratives Vertragsangebot der staatsfinanzierten saudi-arabischen Topklubs ab. Für den Schweden kommt nur ein Wechsel innerhalb Europas infrage.

Larsson war 2023 für neun Millionen Euro von seinem Ausbildungsklub Malmö FF zur Eintracht gekommen und etablierte sich rasch als Stammkraft. Eines Tages soll er der SGE – wie so viele Youngster vor ihm – eine satte Ablöse einbringen. In diesem Sommer ist es aber wohl noch nicht so weit. Larssons Vertrag läuft noch bis 2029.