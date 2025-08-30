Einigung: Dina Ebimbe verlässt die Eintracht

Junior Dina Ebimbe und Eintracht Frankfurt gehen getrennte Wege. Laut ‚RMC‘ hat der Bundesligist Einigung mit Stade Brest über ein Leihgeschäft erzielt. Für den Anschluss haben die beiden Klubs eine Kaufoption über sieben Millionen Euro vereinbart.

2022 war Dina Ebimbe zunächst von Paris St. Germain ausgeliehen worden, ein Jahr später folgte die Festverpflichtung für rund 6,5 Millionen Euro. Allzu oft konnte der körperlich so starke Allrounder seitdem aber nicht überzeugen, seit geraumer Zeit fahndet die Eintracht nach einem Abnehmer.