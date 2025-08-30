Menü Suche
Medien: Eintracht tütet Überraschungstransfer ein

Bei Eintracht Frankfurt befindet sich kurz vor Transferschluss angeblich noch ein Neuzugang im Anflug. Die Ablöse ist überschaubar.

von David Hamza
Dino Toppmöller und Markus Krösche @Maxppp

Eintracht Frankfurt holt womöglich ein Abwehrtalent aus Uruguay an Bord. ‚El Observador‘ und ‚Ovación‘ berichten vom konkreten Interesse der SGE an Juan Rodríguez. Laut dem TV- und Radiojournalisten Federico Buysan ist der Transfer sogar so gut wie besiegelt.

Umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro und knapp eine Million Euro an Boni sollen an CA Peñarol fließen. Teil des Deals soll eine 20-prozentige Weiterverkaufsklausel sein.

Beim 52-fachen Meister aus Uruguay steht Rodríguez (ein A-Länderspiel) bis Ende 2027 unter Vertrag. Der 1,90 Meter große Linksfuß kommt hauptsächlich in der Innenverteidigung zum Einsatz, kann aber auch links hinten agieren.

