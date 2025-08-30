Medien: Eintracht tütet Überraschungstransfer ein

Eintracht Frankfurt holt womöglich ein Abwehrtalent aus Uruguay an Bord. ‚El Observador‘ und ‚Ovación‘ berichten vom konkreten Interesse der SGE an Juan Rodríguez. Laut dem TV- und Radiojournalisten Federico Buysan ist der Transfer sogar so gut wie besiegelt.

Umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro und knapp eine Million Euro an Boni sollen an CA Peñarol fließen. Teil des Deals soll eine 20-prozentige Weiterverkaufsklausel sein.

Beim 52-fachen Meister aus Uruguay steht Rodríguez (ein A-Länderspiel) bis Ende 2027 unter Vertrag. Der 1,90 Meter große Linksfuß kommt hauptsächlich in der Innenverteidigung zum Einsatz, kann aber auch links hinten agieren.