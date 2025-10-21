Vor Liverpool-Kracher: Eintracht verkündet Ausfall

Eintracht Frankfurt muss bis auf weiteres auf Oscar Höjlund verzichten. Wie die Hessen mitteilen, fällt der 20-jährige Mittelfeldspieler aufgrund einer Muskelverletzung am Oberschenkel aus. In der laufenden Saison absolvierte Höjlund, der seit 2024 den Adler auf der Brust trägt, bislang neun Pflichtspiele.

In der Bundesliga kam der norwegische U21-Nationalspieler in jeder Partie zum Einsatz. Wann der Youngster wieder zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Für das morgige Champions League-Heimspiel (21 Uhr) gegen den FC Liverpool dürfte Höjlund aber keine Option sein.