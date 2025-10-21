Menü Suche
Vor Liverpool-Kracher: Eintracht verkündet Ausfall

von Fabian Ley
1 min.
Oscar Höjlund für Frankfurt im Einsatz @Maxppp
Frankfurt Liverpool

Eintracht Frankfurt muss bis auf weiteres auf Oscar Höjlund verzichten. Wie die Hessen mitteilen, fällt der 20-jährige Mittelfeldspieler aufgrund einer Muskelverletzung am Oberschenkel aus. In der laufenden Saison absolvierte Höjlund, der seit 2024 den Adler auf der Brust trägt, bislang neun Pflichtspiele.

Eintracht Frankfurt
ℹ️ Oscar Højlund hat eine Muskelverletzung am Oberschenkel erlitten und fällt bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Oscar! ❤️‍🩹

#SGELIV | #SGE | #UCL
Bei X ansehen

In der Bundesliga kam der norwegische U21-Nationalspieler in jeder Partie zum Einsatz. Wann der Youngster wieder zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Für das morgige Champions League-Heimspiel (21 Uhr) gegen den FC Liverpool dürfte Höjlund aber keine Option sein.

