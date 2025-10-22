Menü Suche
Eintracht: Bahoya spricht über 70-Millionen-Angebot

von Fabian Ley - Quelle: L’Équipe
Jean-Mattéo Bahoya lässt sich feiern von Can Uzun und Nathaniel Brown @Maxppp

Für Jean-Mattéo Bahoya (20) kam ein Abschied von Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer nicht infrage. „Ehrlich gesagt habe ich keinen Moment gezögert. Das war für mich die logische Konsequenz. Ich möchte eine großartige Saison spielen und in der Champions League antreten“, betont der schnelle Flügelstürmer im Interview mit L’Équipe, „was danach kommt, werden wir sehen. Auf jeden Fall war Frankfurt der ideale Ort für mich. Und ich bin sehr froh, dass ich geblieben bin.“

Hintergrund: Berichten zufolge reichte Saudi-Klub Al Ittihad für Bahoya im Sommer ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro ein, das die Eintracht allerdings umgehend ablehnte. Der französische U21-Nationalspieler, der im Januar 2024 für rund acht Millionen Euro vom Angers SCO gekommen war, fühlt sich in Frankfurt mittlerweile „wirklich wohl. Ich habe mich mittlerweile in der Stadt und im Verein eingelebt, aber als ich ankam, war es nicht einfach.“ Die SGE-Verantwortlichen versprechen sich künftig bei einem Verkauf eine Ablöse jenseits von 80 Millionen Euro.

