Bitterer Liverpool-Ausfall gegen Frankfurt

Ryan Gravenberch (23) steht dem FC Liverpool vorerst nicht zur Verfügung. Wie Trainer Arne Slot bestätigt, zog sich der Mittelfeldspieler beim 1:2 gegen Manchester United am Sonntag eine Knöchelverletzung zu und fehlt damit im Champions-League-Duell bei Eintracht Frankfurt am heutigen Mittwoch (21 Uhr). „Ich musste ihn am Wochenende auswechseln, weil er ein bisschen hinkte, wie wir alle sehen konnten. Also ist er leider nicht bereit für morgen“, erklärt Slot gegenüber ‚liverpoolfc.com‘.

Der Coach betont zugleich die Bedeutung des Niederländers: „Das bedeutet schon, dass ich definitiv einen Spieler wechseln muss, und da er nicht da ist, könnte das auch für andere etwas bedeuten, weil er eine so besondere Qualität in unserem Kader hat, was wir zum Beispiel gesehen haben, als wir gegen Bournemouth gespielt haben, […] dass wir ein bisschen von einem Spieler vermisst haben, der immer unsere hinteren Vier geschützt hat.“ Laut Slot hofft man an der Anfield Road, dass Gravenberch am Samstag gegen den FC Brentford (21 Uhr) wieder zur Verfügung steht. Sicher ist das aber noch nicht.