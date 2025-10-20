Kurios: BVB verhinderte Kempf-Transfer

Borussia Dortmund hat vor einigen Jahren einen Wechsel von Marc-Oliver Kempf unterbunden. Der damals in Diensten von Eintracht Frankfurt spielende Innenverteidiger war sich laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ mit Juventus Turin bereits über einen Fünfjahresvertrag einig, die Adlerträger hätten ihrerseits mit 1,5 Millionen Euro Ablöse abgespeist werden sollen. Borussia Dortmund funkte allerdings in Person des damaligen Sportdirektors Michael Zorc dazwischen und versprach Kempf, ihn bald unter Vertrag zu nehmen.

Die Abmachung hielt der BVB allerdings nie ein, Kempf tingelte durch die Republik und lief unter anderem für den SC Freiburg und den VfB Stuttgart auf. Inzwischen hat er das Ausland für sich entdeckt, seit 2024 spielt der 30-Jährige für Como 1907 in Italien. In der laufenden Spielzeit konnte er sich bereits zweimal in die Torschützenliste eintragen.