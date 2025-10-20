Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Kurios: BVB verhinderte Kempf-Transfer

von Luca Hansen - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Marc-Oliver Kempf trifft gegen Juventus Turin @Maxppp

Borussia Dortmund hat vor einigen Jahren einen Wechsel von Marc-Oliver Kempf unterbunden. Der damals in Diensten von Eintracht Frankfurt spielende Innenverteidiger war sich laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ mit Juventus Turin bereits über einen Fünfjahresvertrag einig, die Adlerträger hätten ihrerseits mit 1,5 Millionen Euro Ablöse abgespeist werden sollen. Borussia Dortmund funkte allerdings in Person des damaligen Sportdirektors Michael Zorc dazwischen und versprach Kempf, ihn bald unter Vertrag zu nehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Abmachung hielt der BVB allerdings nie ein, Kempf tingelte durch die Republik und lief unter anderem für den SC Freiburg und den VfB Stuttgart auf. Inzwischen hat er das Ausland für sich entdeckt, seit 2024 spielt der 30-Jährige für Como 1907 in Italien. In der laufenden Spielzeit konnte er sich bereits zweimal in die Torschützenliste eintragen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
BVB
Juventus
Frankfurt
Como
Marc-Oliver Kempf

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Juventus Logo Juventus Turin
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Como Logo Calcio Como
Marc-Oliver Kempf Marc-Oliver Kempf
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert