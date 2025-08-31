Menü Suche
Eintracht findet Nkounkou-Abnehmer

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Niels Nkounkou

Eintracht Frankfurt verleiht Niels Nkounkou (24) voraussichtlich in die Serie A. Der linke Außenbahnspieler steht unmittelbar vor einem Engagement beim FC Turin, berichtet Fabrizio Romano. Auch eine Kaufoption sei Teil des Deals.

Nkounkou war 2023 für 7,5 Millionen Euro von der AS Saint-Étienne zu den Adlern gewechselt und durfte zunächst häufig von Anfang an ran, ist in den vergangenen Monaten in der Rangordnung aber deutlich zurückgefallen. In Italien will der Linksfuß wieder häufig auf dem Platz stehen.

