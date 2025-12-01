Menü Suche
Steur zur Eintracht?

von David Hamza - Quelle: Sky
Markus Krösche freut sich @Maxppp

Eintracht Frankfurt hat ein Auge auf Mittelfeldspieler Sean Steur geworfen. ‚Sky‘ berichtet, dass die Hessen das 17-jährige Top-Talent von Ajax Amsterdam beobachten lassen. Denkbar sei ein Vorstoß auf dem Sommer-Transfermarkt.

Steur steht noch bis 2028 bei seinem Jugendklub unter Vertrag. Für die Ajax-Profis kam der niederländische U18-Nationalspieler im Februar zum bislang einzigen Mal zum Einsatz. Derzeit läuft er meist für die Zweitvertretung in der zweiten Liga auf.

