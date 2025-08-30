West Ham holt SGE-Kandidat Magassa

Soungoutou Magassa (21) wechselt von der AS Monaco zu West Ham United. Nach FT-Infos zahlen die Londoner für den defensiven Mittelfeldspieler eine Sockelablöse von 17 Millionen Euro, drei weitere Millionen können an Boni folgen.

Interesse an Magassa zeigte unter anderem auch Eintracht Frankfurt, der Bundesligist hätte den französischen U-Nationalspieler gerne per Leihe mit Kaufpflicht nach Hessen geholt. Das Rennen um das Monaco-Eigengewächs hat nun aber West Ham gemacht.