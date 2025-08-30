Menü Suche
West Ham holt SGE-Kandidat Magassa

von David Hamza - Quelle: whufc.com
Soungoutou Magassa im Trikot der AS Monaco @Maxppp

Soungoutou Magassa (21) wechselt von der AS Monaco zu West Ham United. Nach FT-Infos zahlen die Londoner für den defensiven Mittelfeldspieler eine Sockelablöse von 17 Millionen Euro, drei weitere Millionen können an Boni folgen.

West Ham United
Welcome to West Ham, Soungoutou Magassa 🤝

@CorpayFX✍️✅
Interesse an Magassa zeigte unter anderem auch Eintracht Frankfurt, der Bundesligist hätte den französischen U-Nationalspieler gerne per Leihe mit Kaufpflicht nach Hessen geholt. Das Rennen um das Monaco-Eigengewächs hat nun aber West Ham gemacht.

