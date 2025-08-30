Premier League
West Ham holt SGE-Kandidat Magassa
@Maxppp
Soungoutou Magassa (21) wechselt von der AS Monaco zu West Ham United. Nach FT-Infos zahlen die Londoner für den defensiven Mittelfeldspieler eine Sockelablöse von 17 Millionen Euro, drei weitere Millionen können an Boni folgen.
Unter der Anzeige geht's weiter
West Ham United @WestHam – 29/08 Bei X ansehen
Interesse an Magassa zeigte unter anderem auch Eintracht Frankfurt, der Bundesligist hätte den französischen U-Nationalspieler gerne per Leihe mit Kaufpflicht nach Hessen geholt. Das Rennen um das Monaco-Eigengewächs hat nun aber West Ham gemacht.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden