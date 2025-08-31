Menü Suche
Liverpool verleiht Tsimikas

von Dominik Sandler - Quelle: asroma.com
Tsimikas schaut traurig @Maxppp

Der FC Liverpool parkt Konstantinos Tsimikas in der Serie A. Die AS Rom teilt mit, dass der Außenverteidiger auf Leihbasis in die italienische Hauptstadt wechselt. Der Grieche hatte unter Arne Slot keine Perspektive mehr.

AS Roma
Benvenuto a Roma, Kostas! 🇬🇷💛❤️

#ASRoma
Der 29-Jährige war fünf Jahre lang Teil der Reds, konnte sich aber nie wirklich den Stammplatz auf der linken Abwehrseite erarbeiten. Der Vertrag läuft noch bis 2027.

Premier League
Serie A
Rom
Liverpool
Konstantinos Tsimikas

