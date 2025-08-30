30-Millionen-Sechser für Frankfurt?

Die teuren Verkäufe von Hugo Ekitiké und Omar Marmoush sorgen dafür, dass Eintracht Frankfurt auf den letzten Metern des Sommertransferfensters noch Handlungsspielraum hat. Innenverteidiger-Talent Juan Rodríguez soll für bis zu 4,5 Millionen Euro aus Uruguay kommen – ein weiterer Neuer könnte ungleich teurer werden.

Denn wie ‚Sky‘ berichtet, hat Eintracht Frankfurt Gespräche mit dem FC Brügge über einen Wechsel von Raphael Onyedika aufgenommen. Eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht sei der Verhandlungsgegenstand – ein Deal gestalte sich jedoch kompliziert.

Das liegt sicherlich auch an der namhaften Konkurrenz im Werben um den 24-jährigen Sechser. In türkischen Medien wird gerade ein Transfer zu Galatasaray heiß gehandelt, während auch die Premier League-Klubs West Ham United sowie FC Everton dran sein sollen. Im Januar gab es auch Gerüchte um Interesse vom FC Bayern und Borussia Dortmund.

Transferfenster schließt am Montag

Schon damals war ein Preisschild von 30 Millionen Euro im Umlauf. Sacha Tavolieri nannte vor wenigen Tagen 25 bis 30 Millionen. Die Eintracht könnte diese vereinsinterne Rekordsumme durchaus aufbringen. Ob es so weit auch kommen wird, steht auf einem anderen Blatt. Zeit bleibt bis Montag (20 Uhr) – dann schließt das Transferfenster der Bundesliga.