Jackson-Wahnsinn: Eberl bezieht Stellung

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Max Eberl im Porträt @Maxppp

Max Eberl hat sich zu den Geschehnissen rund um Wunschtransfer Nicolas Jackson (24) geäußert. „Der Junge ist da. Wir werden uns nach dem Spiel damit beschäftigen und gucken, was passiert. Wir werden uns aufstellen und dann agieren“, so der Sportvorstand des FC Bayern auf Nachfrage von ‚Sky‘. Er könne aber „selber noch nicht genau sagen, was los ist“.

Das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (18:30 Uhr) wird Jackson also zunächst einmal mitverfolgen. Im Anschluss sollte der Angreifer eigentlich den Medizincheck bei den Bayern absolvieren und dann einen Leihvertrag unterzeichnen. Allerdings hat der FC Chelsea den Senegalesen nach der Verletzung von Liam Delap (22), der rund zwei Monate ausfallen wird, eigentlich zurück nach London beordert. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.

