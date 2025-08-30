Menü Suche
Kommentar 184
Update Bundesliga

Bayern-Paukenschlag: Chelsea beordert Jackson zurück

Der sicher geglaubte Wechsel von Nicolas Jackson zum FC Bayern ist ganz offenbar geplatzt. Chelsea hat den Spieler zurück nach London gerufen.

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
1 min.
Nicolas Jackson kommt von hinten @Maxppp

Nicolas Jackson ist heute in München gelandet, um den Medizincheck für seinen Wechsel zum FC Bayern zu absolvieren. Im Raum stand eine Leihe mit Kaufoption. Beim deutschen Rekordmeister war der senegalesische Angreifer als Verstärkung für die dünn besetzte Offensive angedacht. Daraus wird aber wohl nichts.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der Deal kurz vorm platzen. Chelsea hat die Bayern bereits darüber informiert, dass sie den 24-Jährigen nicht mehr abgeben wollen. Der Profi und sein Gefolge wurden zurück nach London beordert. Grund dafür ist der Ausfall von Liam Delap. Der 22-Jährige verletzte sich heute im Spiel gegen den FC Fulham (2:0) und muss länger pausieren.

Zwischen den Vereinen herrschte längst Einigkeit. Die in der vorgesehenen Leihe inkludierte Kaufoption wäre bei 80 Millionen Euro angesetzt. Nun müssen die Bayern kurzfristig nach einer Alternative Ausschau halten. Hektische Tage stehen an der Säbener Straße bevor.

Update (18:20 Uhr): Am Rande des Bayern-Bundesligaspiels beim FC Augsburg (18:30 Uhr) hat sich Max Eberl zu den neuesten Vorgängen geäußert. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der Sportvorstand: „Der Junge (Jackson, Anm. d. Red.) ist da. Wir werden uns nach dem Spiel damit beschäftigen und gucken was passiert. Wir werden uns aufstellen und dann agieren. Ich kann selber noch nicht genau sagen, was los ist.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
