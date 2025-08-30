Menü Suche
Böving-Poker: Sticht der HSV die Mainzer aus?

von Tobias Feldhoff - Quelle: gianlucadimarzio.com
William Böving setzt sich durch @Maxppp

Der Hamburger SV könnte dem 1. FSV Mainz einen Wunschspieler streitig machen. Laut Gianluca Di Marzio bekundet der Aufsteiger wie auch die Rheinhessen Interesse an Stürmer William Böving von Sturm Graz. Die Situation rund um den 22-jährigen Dänen sei „sehr dynamisch“.

Die Mainzer ihrerseits waren zuletzt mit zwei Angeboten vorstellig geworden, die Grazer lehnten aber jeweils ab. Dass Böving in diesem Sommer noch in die Bundesliga wechseln wird, ist aber durchaus wahrscheinlich.

