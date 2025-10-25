HSV: Bittere Pille für Glatzel

Beim Hamburger SV muss Robert Glatzel eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Beim heutigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg fehlt der Angreifer im Kader der Rothosen. HSV-Boss Stefan Kuntz erklärt das Fehlen bei ‚DAZN‘ wie folgt: „Es ist eine sportliche Entscheidung. Es hat damit zu tun, dass Giorgi mit der Maske nicht so klarkam, sodass wir in der Abwehr mehr Möglichkeiten auf der Bank haben mussten. Fabio Vieira ist auch zurück. So war es eine Entscheidung, die für den Spieltag gilt. Wir spielen am Dienstag aber ja schon wieder im Pokal gegen Heidenheim.“

Glatzel kommt in dieser Saison überhaupt nicht in die Spur, unter Merlin Polzin waren ihm bislang nur fünf Kurzeinsätze vergönnt. Nun also der nächste Rückschlag für den 31-Jährigen, der sportlich für den HSV in der 2. Bundesliga so wichtig war, unter Polzin aber an Bedeutung verliert.