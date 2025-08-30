Menü Suche
Bayer: Fernández besteht Medizincheck

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
Ezequiel Fernández im Zweikampf @Maxppp

Bayer Leverkusen steht dicht davor, Mittelfeldspieler Ezequiel Fernández unter Vertrag zu nehmen. Fabrizio Romano zufolge hat der 23-jährige Argentinier den ersten und zweiten Teil des Medizinchecks bestanden. Der Transfer soll in Kürze offiziell eingetütet werden.

Das Ablösepaket beläuft sich inklusive Boni auf 30 Millionen Euro, Noch-Arbeitgeber Al Qadsiah erhält darüber hinaus eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung. In Leverkusen soll Fernández einen bis 2030 datierten Vertrag unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
