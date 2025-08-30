Bayer: Fernández besteht Medizincheck

Bayer Leverkusen steht dicht davor, Mittelfeldspieler Ezequiel Fernández unter Vertrag zu nehmen. Fabrizio Romano zufolge hat der 23-jährige Argentinier den ersten und zweiten Teil des Medizinchecks bestanden. Der Transfer soll in Kürze offiziell eingetütet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Ablösepaket beläuft sich inklusive Boni auf 30 Millionen Euro, Noch-Arbeitgeber Al Qadsiah erhält darüber hinaus eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung. In Leverkusen soll Fernández einen bis 2030 datierten Vertrag unterschreiben.