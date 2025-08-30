Morgen Medizincheck: Leipzig holt neuen Stürmer

Der Bundesliga-Start ging für RB Leipzig mächtig in die Hose. Mit 0:6 gingen die Sachsen gegen den FC Bayern baden. Um den Kader zu verstärken, investieren die Roten Bullen nochmal auf dem Transfermarkt.

Nach FT-Informationen wechselt Conrad Harder von Sporting Lissabon zum Bundesligisten. Leipzig lässt sich den Torjäger 23 Millionen Euro kosten. Vier Millionen Euro Bonuszahlungen können noch hinzukommen. Bis zuletzt war auch Stade Rennes ein mögliches Ziel für Harder, der Zuschlag geht aber an Leipzig.

Morgen fliegt Harder nach Deutschland, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Der 20-jährige Däne erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 13 Tore und lieferte zehn Assists.