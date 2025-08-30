Bayerns Transfer-Finale: Wird es Openda?

Der Transfer von Nicolas Jackson zum FC Bayern hängt am seidenen Faden. Laut ‚The Athletic‘ hat der FC Chelsea den 24-jährigen Stürmer zurück nach London beordert. Womöglich zaubern die Münchener gleich einen Plan B aus der Tasche?

Laut Sacha Tavolieri denkt der FCB jetzt über Loïs Openda von RB Leipzig nach. Der Stürmer saß beim heutigen 2:0-Sieg der Sachsen über den 1. FC Heidenheim über die gesamte Spieldauer auf der Bank. Auch Juventus Turin wirbt gerade um eine Verpflichtung.

Die Bayern wiederum haben vom Aufsichtsrat um Klubpatron Uli Hoeneß auferlegt bekommen, nur noch einen Leih-Transfer machen zu dürfen. Im Einklang damit berichtet auch Tavolieri, dass den Bayern bei Openda eine Leihe mit Kaufoption, die zur Kaufpflicht werden kann, vorschwebt. Ob Leipzig an der Stelle mitmacht, ist allerdings ziemlich fraglich. Der Belgier ist noch bis 2028 an RB gebunden.