Karrieresprung für Boadu

Myron Boadu kehrt in seine niederländische Heimat zurück. Die PSV Eindhoven verkündet, dass der 24-jährige Stürmer einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat. Damit reagiert der Klub auf die schwere Verletzung von Neuzugang Alassane Plea (32/Knorpelschaden).

Unter der Anzeige geht's weiter

Boadu kommt für eine Ablösesumme knapp unter einer Million Euro von der AS Monaco. In der vergangenen Saison war er an den VfL Bochum verliehen, mit dem er aus der Bundesliga abstieg. Sein Wechsel zum niederländischen Meister ist somit ein echter Karrieresprung.