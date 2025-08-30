Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Eredivisie

Karrieresprung für Boadu

von Lukas Hörster - Quelle: psv.nl
Myron Boadu im Bochum-Dress @Maxppp

Myron Boadu kehrt in seine niederländische Heimat zurück. Die PSV Eindhoven verkündet, dass der 24-jährige Stürmer einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat. Damit reagiert der Klub auf die schwere Verletzung von Neuzugang Alassane Plea (32/Knorpelschaden).

Unter der Anzeige geht's weiter
PSV
Strengthening our attack ⚙️
Bei X ansehen

Boadu kommt für eine Ablösesumme knapp unter einer Million Euro von der AS Monaco. In der vergangenen Saison war er an den VfL Bochum verliehen, mit dem er aus der Bundesliga abstieg. Sein Wechsel zum niederländischen Meister ist somit ein echter Karrieresprung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
PSV
Bochum
Monaco
Myron Boadu

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
PSV Logo PSV Eindhoven
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Monaco Logo AS Monaco
Myron Boadu Myron Boadu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert